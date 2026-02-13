2月12日より放送がスタートしたMBSドラマ特区枠『救い、巣喰われ』の第1話先行上映会＆トークイベントが同日、東京・池袋HUMAXシネマズにて開催され、主演のNOA、共演の阪口珠美、阿久根温世（ICEx）が登壇した。 参考：NOA「最高の7人組になりたい」『君の花になる』で発揮する、アーティストしての実力 本作は、電子コミック累計50万部を突破した同名漫画を実写化した“ヤンデレ系”ラブサスペンス。