エンタメ雑食系ライターのみくまゆたんによる『書く人生のはじめかた文章力より大切な“書き続ける”ための心構え』（インプレスホールディングス）が1月30日（金）に発売された。 【画像】ビジネスにも普段の生活にも役立つ『インセンティブが人を動かす』世界的第一人者がわかりやすく解説 『書く人生のはじめかた文章力より大切な“書き続ける”ための心構え』は、「どうすれば、書くことをやめずにい