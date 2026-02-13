4月10日に公開される劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（はいうぇいのだてんし）』のゲスト声優として、横浜流星の出演が決定した。 参考：『べらぼう』になぜ“夢中”になったのか横浜流星ら制作陣に1年間の「ありがた山！」 コミックス107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1,100回を超える、原作者・青山剛昌による『名探偵コナン』シリーズ。2025年公開の劇場版