全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・渋谷の蕎麦店『umebachee！（ウメバチ）』です。きのこ、鰯、地鶏……ダシに溶け込む自然の旨みに感謝！鍋が食べたい。あ〜、だけど、宴会をしたいわけではないのだ。できればしっぽりと落ち着いた佇まいの中でいただきたい。そんな夜もある。で、そんなときこそ“蕎麦屋の鍋”。クツクツ湯気を立てる季節ならではの味覚のあとには、