山形県の吉村知事はきょうの定例会見で、今月8日に投開票が行われた衆議院議員選挙の山形県投票率について「雪がなければ7連覇だった」と話し、雪が投票率に影響したとの認識を示しました。 一方「雪の中で有権者はしっかり投票したからこそ2位になった」との趣旨の話しをし今回の選挙を振り返っています。ＪＮＮのまとめによりますと、今回の衆院選の山形県内の投票率は60.78%で全国で2番目に高い結果となりました。前回の衆院選