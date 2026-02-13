TEAM JAPANの公式Instagramは2月12日に投稿を更新。ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー・男子モーグルで銅メダルを獲得した堀島行真選手の喜びの姿を公開しました。【写真】堀島行真夫婦の顔出しショット「２大会連続ってとてつもないこと」「家族とともに掴み取った2大会連続の銅メダル」とつづり、堀島選手と妻で元モーグル選手の輝紗良さんの写真を1枚載せている同アカウント。堀島選手は獲得した銅メダルを片手で持