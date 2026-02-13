今週末は気温が急上昇します。きょうは九州や四国などで15℃を超える予想ですが、土日は15℃以上のエリアが東北南部まで拡大しそうです。特に日曜日は平年よりも10℃前後も暖かい空気が流れ込む影響で、全国的に4月並みの気温が予想されています。最高気温は九州や四国で20℃以上、東京でも18℃まで上がる見込み。福島や仙台など東北南部でも15℃以上まで上がりそうです。一気に春がやってきたような暖かさとなりますので、これを