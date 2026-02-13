魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモスは、2月21日から、「真空断熱スポーツボトル（FJU−751／1001／1501／2001）」を発売する。左から：FJU−751（0.75L）、FJU−1001（1.0L）同社の「真空断熱スポーツボトル（FJUシリーズ）」は、2024年の発売以来、夏場の水分補給ニーズに応えて多くの人に愛用されているスポーツボトル。同社のポーチ付きスポーツボトルが学生ユ