熱制御テクノロジーで世界をリードするタイガー魔法瓶は、「真空断熱ボトル MBR−G06G」を3月20日に発売する。2006年の発売以降、愛らしいキャラクターと高い機能性で親しまれ、国内外で累計出荷本数約685万本（同社調べ（2025年3月時点））を記録している人気シリーズの「コロボックル」シリーズの真空断熱ボトル。「真空断熱ボトル MBR−G06G」左から：ライオン＜RL＞、アルパカ＜PA＞、ネコ＜YN＞絵本作家 立本倫子（たちもとみ