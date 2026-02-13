◎全国の天気北日本は天気が下り坂です。北海道はこのあとも日本海側を中心に雪が降るでしょう。午後は東北の日本海側も湿った雪や冷たい雨が降りそうです。東海から九州は青空が広がり、穏やかな天気となるでしょう。関東は北部で晴れ、南部も午後はゆっくりと晴れ間が広がる予想です。◎予想最高気温全国的に平年より高く、3月並みの所が多いでしょう。青森は前日より3℃高い5℃、名古屋は前日より2℃高い14℃の予想です。福岡は