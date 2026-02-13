スマートフォン決済国内最大手のＰａｙＰａｙは１３日、米証券取引委員会（ＳＥＣ）に米ナスダック市場への上場を申請したと発表した。上場の具体的な時期や売り出し価格は明らかにしていない。関係者によると、上場は今年３月頃になるとみられ、時価総額は３兆円を超える見通しだ。