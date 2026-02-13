北朝鮮の金正恩総書記の妹、与正氏は韓国側から無人機が侵入したとされる問題について、韓国の閣僚が遺憾の意を表明したことを「比較的、常識的な行動」だとして一定の評価を示しました。北朝鮮は2025年9月と2026年1月に、韓国側から無人機が相次いで侵入したと批判していて、韓国の統一相が10日、公式に遺憾の意を表明していました。朝鮮中央通信を通じて13日に発表した談話の中で与正氏は、韓国の統一相が遺憾の意を示したことに