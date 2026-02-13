俳優の山田杏奈が、12日発売の雑誌『ar』3月号に登場した。【写真】かわいいが止まらない！メロあすかで魅了した齋藤飛鳥山田は、特集『スキンケア革命』に登場。“ちゅるぴか”な肌を超・至近距離でシューティング。透明感あふれるエモいショットや、猫の帽子をかぶった糖度の高いカットなど、arでしか見られない色っぽフェイスに注目だ。表紙は齋藤飛鳥が飾り、aoenの琉楓・雅久・輝、本田翼、畑芽育、安斉星来、大原優乃