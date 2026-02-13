タイガースと1年1300万ドル（約20億円）の契約を結んだジャスティン・バーランダー投手（42）が12日（日本時間13日）、プロのキャリアをスタートさせた古巣への復帰にあたり、ワールドシリーズ（WS）制覇への強い思いを表現した。地元紙の取材に対し「デトロイトでぜひ成し遂げたいと思っているのは、何度かチャンスがありながら達成できず、本当に悔やんでいるワールドシリーズ制覇だ」と語った。通算266勝を挙げ、将来の殿堂