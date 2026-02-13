ロッテは13日、2006年に発足した球団公式ファンクラブ「TEAM26」が2026年に20周年を迎えるにあたり、周年記念をともに盛り上げるアンバサダーとして、球団OBの内竜也氏が就任することになったと発表した。内竜也氏は、4月3日(金)〜5日(日)に開催されるスペシャルイベント「TEAM26デー」にて球場で実施されるトークショーなどのさまざまなイベントにし、「TEAM26」20周年をファンと一緒にお祝いし、記念イヤーを彩る各種イベン