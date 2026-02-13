人気アナウンサー・弘中綾香が語る、日々の生活に欠かせない推しとは？ テレビ朝日アナウンサー・弘中綾香が、エッセイ『たぶん、ターニングポイント』(朝日新聞出版)を発売した。アナウンサーとして第一線で活躍しつつ、初めての妊娠・出産を経て、母としての生活もスタートした弘中。そんな変化の真っ只中にいる彼女に、"いま推しているもの"について語ってもらった！――いま"推しているもの"は？「"スーパー麺"という玄米