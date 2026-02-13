大谷が少年とキービジュアル撮影ニューバランスは13日、ドジャースの大谷翔平投手の新たなコレクションを発表した。この日、キービジュアル撮影の様子が公開。少年とキャッチボールを行うなど、粋な行動を見せていた。ニューバランス・ベースボールの公式インスタグラムには大谷が新たなデザインの服を着用し、子どもの頭にグラブを置いて笑顔で映る写真が公開されている。その後、共演した少年との様子が動画でも公開された