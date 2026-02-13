【モデルプレス＝2026/02/13】フリーアナウンサーの森香澄が2月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。白滝を使ったヘルシーなスープパスタを公開し、話題を呼んでいる。【写真】30歳フリーアナ「牛乳の代わりに豆腐」白滝で作ったヘルシースープパスタ◆森香澄、白滝のスープパスタレシピを披露森は「どうしてもスープパスタが食べたくなったので、白滝で作ってみました」と報告。レシピとして「1 トマト1個、豆腐1丁、コンソ