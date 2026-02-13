衆院選挙で躍進したチームみらいの安野貴博党首（35）が2026年2月12日放送の情報番組「ひるおび」（TBS系）に出演して、社会問題のバグを解いていく、次は21議席を狙うと、党の将来展望を語った。唯一消費税減税を掲げず安野さんは1990年東京生まれ、東大工学部を卒業後、2016年にAIスタートアップ企業を創業、21年にSF作家としてデビューした。24年には東京都知事選に立候補し5位、25年にチームみらいを立ち上げ参院選で初当選し