韓国史上初の"雪上競技・金メダル"という歴史的瞬間を、同国の視聴者はリアルタイムで見ることができなかった。韓国でミラノ・コルティナ五輪の単独中継を担当するJTBCが、肝心の場面をメインチャンネルで流せなかったからだ。2月13日、イタリアのリビーニョ・スノーパークで行われたスノーボード女子ハーフパイプ決勝で、17歳のチェ・ガオンが90.25点を記録し、金メダルを獲得