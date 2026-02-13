歌手兼俳優イ・スンギと女優イ・ダイン夫妻が、第2子を授かり、2児の親となる。2月12日、イ・スンギの所属事務所BPMエンターテインメントは「イ・ダインは現在、妊娠5カ月に入っている。母子の健康と安定を最優先にしながら、喜びの気持ちで胎教に専念している」と明らかにした。【写真】キスショットも！イ・スンギ♡イ・ダインの結婚式イ・スンギとイ・ダインは2021年5月に交際を認め、2023年4月に結婚した。当時、イ・スン