あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「マイクロホン」の略語は？「マイクロホン」の略語はなんでしょうか？ヒントは、カタカナ3文字です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「マイク」でした！マイクとは、「マイクロホン」を略した言葉で、音声を電気信号に変換する装置のこと。電気信