あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ラジオコントロール」の略語は？「ラジオコントロール」の略語はなんでしょうか？ヒントは、男の子ゴコロをくすぐられるおもちゃです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ラジコン」でした！ラジコンとは、 電波を使って行なう遠隔制御や無線操縦