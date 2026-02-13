水産庁は、長崎県沖の日本のEEZ、排他的経済水域で中国漁船が停船命令に従わず逃げたとして、この漁船を拿捕し、中国籍の船長を逮捕しました。 水産庁九州漁業調整事務所によりますと、12日、長崎県五島市女島の沖合およそ165キロの日本のEEZで、中国漁船が航行しているのを水産庁の漁業取締船が見つけました。立ち入り検査のため停船を命じたところ、船は命令に従わず逃走したため水産庁は船を拿捕し、中国籍の船長、チォン・