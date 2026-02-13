警察庁は2月12日、2025年の特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況（暫定値）を発表した。特殊詐欺の被害額は約1414億円（前年比ほぼ倍増）、SNS型投資・ロマンス詐欺は約1827億円（同43.6%増）で、合計3241億円を超えた。特殊詐欺の認知件数は2万7758件（前年比31.9%増）、被害額は1414.2億円（同96.7%増）で、いずれも著しく増加した。1日あたりの被害額は3.9億円にのぼる。SNS型投資・ロマンス詐欺は1万5142件（同4