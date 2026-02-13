ロッキーズのポール・デポデスタ編成本部長が１２日（日本時間１３日）、各球団首脳が一斉に取材に応じるメディアデーで応対した。ＦＡとなっていた菅野智之投手を獲得した経緯について同氏は「オフシーズンを通じて注目していた。うちの若い投手陣にとって、これ以上ない手本になると考えた」と説明した。多彩な球種を持ち、ストライクを多く投げる点を高く評価。「６つの球種を投げ分け、すべてを効果的に使って打者のタイ