あなたは読めますか？突然ですが、「箒」という漢字読めますか？誰もが使ったことのある身近な道具ですが、漢字で書かれると意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ほうき」でした！箒とは、竹、草、シュロなどを束ねて柄をつけ、床や地面を掃いて塵やゴミを掃除するために使う道具のことを意味します。例文としては、大掃除のために物置から古びた竹箒を取り出した、のように掃除のシーンで日常的に使