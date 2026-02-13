あなたは読めますか？突然ですが、「巷間」という漢字読めますか？新聞やコラム、歴史小説などで見かける熟語ですが、正しい読み方と意味をご存じでしょうか。気になる正解は……「こうかん」でした！巷間とは、ちまた、世間、といった意味を持つ言葉です。「巷」という字が道や街中を指すように、一般の人々の間や、世の中で広く話題になっている場所のことを表します。例文としては、その事件については巷間でさまざまな噂が飛び