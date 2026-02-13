１１日、海口市の居住者向け日用品免税店で買い物をする客。（海口＝新華社記者／張麗螭）【新華社海口2月13日】中国海南省で11日、居住者向け日用品免税店の第1陣が開業した。海口、三亜、儋州の3市に食品・飲料、日用化学品、生活雑貨、ベビー用品などを扱う5店舗が開設された。１１日、海口市の居住者向け日用品免税店で買い物をする客。（海口＝新華社記者／郭程）１１日、海口市の居住者向け日用品免税店で買い