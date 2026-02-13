サンエックスは13日、「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」をはじめとしたキャラクターたちが世界を越えてあつまった「サンエックスユニバース」第1弾となる新テーマ『サンエックスタウン』のアイテムを発表。3月頃より全国の販売店やネットショップにて順次発売する。【画像】ぬいぐるみ、アクスタほか「サンエックスタウン』新アイテム（一覧）個性豊かなサンエックスのキャラクターたちがそれぞれ自分らしく暮ら