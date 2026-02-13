【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ大統領は１２日、記者会見で、自動車による温室効果ガスの排出規制を撤廃すると発表した。温室効果ガスは国民の健康や福祉に被害を及ぼすとした「政府判断」も取り消し、「米国史上最大の規制緩和だ」と強調した。今回の決定により、規制が適用されていた２０１２〜２７年モデルと、それ以降の全ての車両とエンジンに関する規制が撤廃される。トランプ氏は、今後の自動車開発や製造にか