厚生労働省「認知症及び軽度認知障害（MCI）の高齢者数と有病率の将来推計」2022年の推計値では、65歳以上の高齢者3,603万人のうち、認知症443万人（12.3％）、軽度認知障害（MCI）559万人（15.5％）と、高齢者の3人に1人は、認知障害に関わる症状があるとされています。別居している親にこのような症状の疑いがあるとき、子どもはどのように対応したらよいのでしょうか。事例をもとにみていきましょう。実家の母の様子がおかしい