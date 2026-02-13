本記事では、ジム・リカーズ氏の著書『The New Case for Gold 投資の正解が見えない時代でも、ゴールドだけは裏切らない』（APJ Media 合同会社）から、通貨制度が崩壊したケースでの金／GDP比率の重要性について見ていく。世界が「影の金本位制」に向かっている現実世界中の国が、準備資産の構成を多様化するために金の取得ペースを加速している。この傾向が見られることと、アメリカやユーロ圏、およびIMFが大量の金準備を保有し