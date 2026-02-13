防災対策や子供への支援などに重点を置いた、三重県の新年度当初予算案が、12日発表されました。三重県の新年度当初予算案は一般会計の総額が2年連続で増え、約8929億円と過去最大規模となり、この内、南海トラフ地震の対策強化に約619億円、子どもや子育て支援などの取り組みに約97億円、外国人観光客の誘客に向けた取り組みに約7億8000万円が計上されました。南海トラフ地震の対策では、能登半島地震の教訓を踏まえた取り組みと