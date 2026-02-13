SNS型投資詐欺の被害防止を図る対策などを盛り込んだ三重県警察本部の新年度予算案が、12日発表されました。三重県警の新年度当初予算案は約480億円で、前の年度と比べて約40億円増えました。このうち、近年、被害額が増加しているSNSに起因する犯罪や特殊詐欺の被害防止対策などにかかる費用として、約2800万円が計上されました。そのほか、組織犯罪への対策として現場での検挙力を強化するため、装備や資機材を整備するための費