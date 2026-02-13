警察や消防によりますと、13日、十日町市で倒壊した家屋に下敷きになった男性が救出され、病院に搬送されています。消防によりますと、近隣住民から「家が倒壊して男性1名が助けを求めている」と通報がありました。消防が救出し、男性は病院に運ばれています。消防によりますと、この家に1人で住む70代男性とみられ、積雪が原因の倒壊とみられます。警察によりますと、男性は左恥骨の骨折などのケガをしたということです。命に別条