2月1日に行われた三重県大台町の町長選挙で、初当選した上瀬裕美さんが町役場に初登庁しました。上瀬新町長は元・町議会議員で、現在44歳。2月1日に投開票が行われた町長選挙で元県議会議員、行政経験者ら4人による町長選を制し、当選を果たしました。大台町として初めての女性町長となります。12日、午前8時過ぎ、町役場に車で到着した上瀬新町長は、集まった職員らに出迎えられました。このあとの就任式で上瀬新町長は職員らに「