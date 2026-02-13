2026年2月13日の『徹子の部屋』は、昨年開催された第19回『徹子の部屋』コンサートの模様を公開。伊東ゆかりさん、中尾ミエさん、森山良子さんが登場。伊東さんは、中尾さんと息の合ったハーモニーを披露する。今回は伊東さんがお金の苦労について語った『婦人公論』2025年1月号の記事を再配信します。*****伊東ゆかりさんは6歳で初ステージを踏んで以来、70年以上歌手として活躍している。お金の苦労もしてきたが、自分を信じて人