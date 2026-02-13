三重県内でインフルエンザの患者数が今シーズン最多を記録し、感染拡大が続いていることが分かりました。三重県感染症情報センターによりますと、2月2日から8日までの一週間で、1医療機関あたりの患者数は「53.4人」となり、前週の「41.1人」から約1.3倍に増加し、今シーズン最多となりました。これは過去数年の同じ時期と比べても極めて高い水準で、県内全域で警報レベルの流行が続いています。保健所別の感染者数は津保健所管内