トヨタ新型「小型SUV」アーバンクルーザーに注目！トヨタ自動車の欧州法人は2025年12月15日、ベルギー・ブリュッセルにおいて、新型の電気自動車（BEV）「アーバンクルーザー」を世界初公開しました。かつて日本で販売されていた「イスト」の輸出名や、インド市場向けのコンパクトSUVに用いられていた名称を継承していますが、今回の新型モデルはBEV専用プラットフォームを採用した全く新しい設計となっています。【画像】超カ