瀬戸内地方は、高気圧に覆われて広く晴れています。昼過ぎ以降も日差しがよく届くでしょう。雨の心配はない見込みです。日中の最高気温は岡山、津山、高松で14度でしょう。12日よりもやや高い気温になります。積雪の多い地域では、なだれや屋根からの落雪に注意してください。 14日は昼過ぎにかけて晴れますが、夕方からは曇りになる見通しです。朝の最低気温は岡山で1度、津山でマイナス1度、高松で2度でしょう。日中の最高気温