〜 2026年2月「金融政策に関するアンケート」調査 〜企業の59.6％が、これ以上の政策金利の引き上げに「待った！」を希望していることがわかった。昨年12月19日、日本銀行は政策金利（短期金利）の0.75％程度への引き上げを決定した。2024年3月にマイナス金利解除とイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）を撤廃し、同7月の0.25％程度、2025年1月の0.50％程度に引き上げていた。0.50％を上回る金利は1995年以来、30年ぶり