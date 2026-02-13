世界的歌手のハリー・スタイルズが、3月6日にリリースする4thアルバム『Kiss All The Time. Disco, Occasionally.』の収録曲を一足先に公開するリスニングパーティーを全世界40都市で開催することが決定。日本でも2月19日に都内某所にて開催することが決まった。なお、本人の登場はなし。【写真】ハリー・スタイルズ注目の新作！『KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.』ジャケットイベントの参加者は応募者の中から抽選で