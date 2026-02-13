「news every.」の森圭介キャスターが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。12日のテーマは、「食卓に変化支出抑える“家計の救世主”」です。■レシピサイトの検索ワードに変化森圭介キャスター「総務省の家計調査で、1か月あたりの食費は2人以上の世帯で2024年が8万9936円だったのに対し、2025年は9万4895円と、わずか1年で5000円ほど上がっています。物価高が続き、食費への負担が大きくなる中、食卓に変化