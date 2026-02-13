俳優の齋藤飛鳥が、12日発売の雑誌『ar』3月号で表紙を飾った。【写真】かわいいが止まらない！メロあすかで魅了した齋藤飛鳥かわいいの進化が止まらない齋藤が、約1年ぶりに同誌にカムバック。3度目の表紙となる今回は、春らしさ満点のガーリーなデニム衣装を纏った“メロあすか”で登場した。少し大人になった“今”にクローズアップ。近況報告や細かすぎる美容事情、今LOVEなものまで「とれたてあすか」をたっぷりお届け