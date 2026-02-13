楽天・前田健太投手（37）が12日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。ドジャース・大谷翔平投手（31）とのエピソードを語った。この日は人気企画「絵心ない芸人」が行われ、“マエケン画伯”と称されるほど独特な絵を描く前田は、11年連続の出演となった。過去に、愛犬デコピンにハイタッチする大谷を描いたところ、その絵がデザインされたTシャツを着用する様子を、大谷が自身のインスタグラムに投稿