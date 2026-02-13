◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックカーリング女子 予選リーグ デンマーク10-7日本(大会7日目/現地12日)日本の吉村紗也香選手が相手のストーンを投げかける珍しいハプニングが起こりました。この試合、黄色のストーンで戦う日本は第1エンド、スキップの吉村選手がストーンを投げる動作に入ります。しかし、助走姿勢の途中でチームメイトが「あ、さや！」と吉村選手が赤色のストーンを投げようとしていることに気付きます。