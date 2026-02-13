アメリカのテレビ番組司会者の母親が行方不明となっている事件で、FBI＝連邦捜査局は有力な情報提供への報奨金を10万ドルに増額すると発表した。先月31日、アメリカの朝の情報番組「TODAY」の司会者、サバンナ・ガスリーさんの母親、ナンシー・ガスリーさん（84）が、アリゾナ州の自宅から姿を消した。警察は誘拐事件として捜査していて、自宅玄関のカメラに映った人物の映像を公開していた。12日、映像の解析結果から、カメラに映