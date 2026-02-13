【モデルプレス＝2026/02/13】乃木坂46の一ノ瀬美空が、2月16日発売の月刊アイドル誌「EX大衆」3月号（双葉社）の表紙＆巻頭に登場。一ノ瀬の連載最終回スペシャル企画として、自身の空想をグラビアで実現した。【独占カットあり】【写真】22歳乃木坂人気メンバー、透明感溢れるグラビア◆一ノ瀬美空「EX大衆」表紙＆巻頭に登場5thアルバム「My respect」を1月に発売し、2月は21日・22日の「Coupling Collection 2022-2025」、23日