【モデルプレス＝2026/02/13】俳優の横浜流星が劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」（4月10日公開）のゲスト声優を務めることが発表された。【写真】横浜流星が声優務める白バイ「エンジェル」の開発者◆横浜流星「名探偵コナン」ゲスト声優に決定横浜の街で繰り広げられる劇場版のキーパーソンを演じるゲスト声優として、白バイ「エンジェル」の開発者・大前一暁役に横浜が挑戦。今回のオファーを受け、横浜は「日本のアニ